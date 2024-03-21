Dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan hayatını kaybetti

Siirt'te, oyun oynarken dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde, oyun oynarken dere yatağına düşen 3 yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti.

Binakır mezrasında dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü.

Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.