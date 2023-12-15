Derin Atakan, dünya şampiyonu oldu

Fenerbahçe Doğuş Yelken olimpik takım sporcusu Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Gençler Dünya şampiyonu oldu.

Milli yelkenci Derin Atakan, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

8-16 Aralık tarihleri arasında Brezilya/Buzios’da gerçekleştirilen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’na 11 ülkeden çok sayıda sporcu ve antrenör katılırken, Derin Atakan burada gösterdiği başarılı performansla Formula Kite Kızlar Klasmanında Gençler Dünya şampiyonluğunu elde etti.





