Derin yoksulluk Anayasa tanımıyor: Çocuklar eğitime ancak yardımla ulaşıyor

Cumhurbaşkanlığı tarafında 2024 yılına ilişkin hazırlanan yıllık program, Türkiye’deki derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki dramatik etkisini ortaya koydu. Ağustos 2023 itibarıyla 1 milyon 858 bin 482 çocuğun, Anayasal hakkı olan eğitime ancak sosyal yardım ile ulaşabildiği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’deki derin yoksulluk, en çok çocukları vurdu. İktidarın Türkiye'yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle milyonlarca çocuk, eğitim ve sağlığa ancak sosyal yardım ile ulaşabilir hale geldi. 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan verilere göre, şartlı sağlık yardımından yararlanan çocuk sayısı Ağustos 2023 itibarıyla 1 milyon 858 bin 482 ile ifade edildi. Veriler, ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle 2 milyona yakın çocuğun Anayasal hakkı olan eğitime ancak “Şartlı” ulaşabildiğini gözler önüne serdi.

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırmaya, yaşam kalitelerini yükseltmeye ve potansiyel riskleri azaltmaya” yönelik yapılan yardımlara yönelik veriler, yoksulluğun ulaştığı dramatik tabloyu açığa çıkardı. Türkiye’deki milyonlarca çocuğun, en temel sosyal hakları olan eğitim hakkına ancak sosyal yardımlar ile erişebildiği belirlendi.

ŞARTLI EĞİTİM

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yıllık programlara göre, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle eğitime erişmekte güçlük çeken ve şartlı eğitim yardımı kapsamına alınan çocuk sayısı Ağustos 2023 itibarıyla 1 milyon 858 bin 482 oldu. Şartlı Eğitim Yardımı kapsamına alınan çocukların ailelerine, çocuklarının bir ay içerisinde dört günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla para ödemesi yapıldı. Bu kapsamda yapılan yardımların toplam tutarı, 1,2 milyar TL olarak kaydedildi.

MİLYONLARCA ÇOCUK

Eğitim yaşamını sürdürebilmek için sosyal yardıma muhtaç çocuk sayısının hemen her yıl iki buçuk milyonun üzerinde olması da dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 2 milyon 517 bin 680 çocuk şartlı eğitim yardımı alırken 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu sayı sırasıyla 2 milyon 603 bin 680, 2 milyon 607 bin 26 ve 2 milyon 128 bin 750 olarak gerçekleşti.

ŞARTLI YARDIMLAR NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor.