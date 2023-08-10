Derinleşen darbe belirsizliği

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından ülkede yaşanan belirsizlik ve gerilim sürüyor. Sahel ülkesinde eski Touareg isyancı gruplarının lideri ve eski bakan Rhissa Ag Boula, cuntaya karşı siyasi bir hareket başlattı.

Komşu ülke Nijerya'nın devlet başkanı Bola Ahmed Tinubu da Nijer'deki krizin çözümü için en iyi yolun "diplomasi" olduğunu söyledi. ECOWAS’ın da başkanlığını yürüten Tinubu adına açıklama yapan sözcüsü, krize diplomatik çözüm arayışının ECOWAS'ın "mutabık kaldığı pozisyon" olduğunu dile getirdi. Ancak sözcü, hiçbir seçeneğin gözardı edilmediğini de sözlerine ekledi. ECOWAS ülkeleri liderlerinin bugün Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya gelerek bundan sonra izlenecek tutumla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

BEYAZ SARAY: GERÇEKÇİYİZ

Darbe ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD’nin hâlâ "diplomatik çözüm" umudunu koruduğunu ancak beklentilerini düşürdüğünü ve "gerçekçi" olduğunu ifade etti. Öte yandan THY, hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bu arada Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, Fransa’ya tanınan vergi avantajlarının sona erdiğini duyurdu. Fransa, Nijer’deki darbeye destek veren Burkina Faso’ya yönelik mali desteğini askıya almıştı.