Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Dersim'in Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dersim'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dersim'in Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 1, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-01-01
Saat:16:28:18 TSİ
Enlem:39.55528 N
Boylam:39.98111 E
Derinlik:8.7 km
Detay:https://t.co/t0nJgm5hhj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber