Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Dersim'in Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Dersim'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dersim'in Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.