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Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Dersim'in Pülümür ilçesinde saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel
  • 01.01.2024 16:36
  • Giriş: 01.01.2024 16:36
  • Güncelleme: 01.01.2024 16:38
Kaynak: Haber Merkezi
Dersim'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Dersim'de saat 16.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dersim'in Pülümür ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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