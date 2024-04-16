Dersim'de evin balkonundan düşen sağlık çalışanı öldü, doktor yaralı

Dersim'in Ovacık ilçesinde doktor T.B. ve Savaş Kazikoğlu isimli sağlık çalışanı bulundukları apartmanın 3. katının balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Düşme sonucu Kazikoğlu hayatını kaybetti, T.B. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 16.04.2024 10:05 Giriş: 16.04.2024 10:05

Güncelleme: 16.04.2024 10:12 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA