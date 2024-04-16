Dersim'de evin balkonundan düşen sağlık çalışanı öldü, doktor yaralı
Dersim'in Ovacık ilçesinde doktor T.B. ve Savaş Kazikoğlu isimli sağlık çalışanı bulundukları apartmanın 3. katının balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Düşme sonucu Kazikoğlu hayatını kaybetti, T.B. ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dersim'de bulundukları evin 3’üncü kat balkonundan düşen sağlık çalışanı Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı Savaş Kazikoğlu, doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3’üncü kat balkonundan düştü.
Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazikoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürülürken, arkadaşı doktor T.B. de Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
T.B.’nin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.