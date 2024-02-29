Dersim'de Maçoğlu'na katı atık tesisi tepkisi: Yapılacağı alanda 55 bin ağaç kesilecek

Kırmızıdağ Çevre ve Yaşam Platformu, Dersim Sütlüce'de Belediye öncülüğünde yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisini protesto etti. Köylüler, proje için 55 bin ağacın kesilebileceğini belirtirken Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na da tepki gösterdi.

Kırmızıdağ Çevre ve Yaşam Platformu, Dersim Sütlüce'de yapılması planlanan katı atık bertaraf tesisini protesto etti.

Belediye önclüğündeki projeyi protesto etmek amacıyla bir araya gelen köylüler, Dersim Belediye Başkanı ve TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'na da tepki gösterdiler.

Munzurpress'ten Ercan Topaç'ın haberine göre yurttaşlar, “Doğayı Yok Edersen, Sen de Yok Olursun, Doğama Dokunma, Kırmızı Dağ’ı 2. İliç Yaptırmayacağız!” pankartıyla belediye binası önüne kadar alkış ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

"55 BİN AĞAÇ KESİLEBİLİR"

Platform adına açıklama yapan Avukat Özgür Ulaş Kaplan şunları söyledi:

“Bu projenin yapılacağı alana ilişkin yöre insanı uzun bir süredir itirazlarda bulunuyor. Yapılacağı alanda 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54 bin 900 ağacın yollar hariç kesileceği yönünde. Bu mücadeleye Dersim’deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadılar. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece orada yaşayan köylülerin mücadelesi değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bunları dile getirirken de bilimsel temellere, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporları ortaya koyduk. Dersim halkının bu mücadeleye destek olması gerekiyor çünkü bu sorun tüm Dersim’i ilgilendiren bir sorundur.”

USULSÜZ İŞLEMLER VURGUSU

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun ihaleyi alan şirketin sahayı ziyareti sırasında yöre halkının demokratik tepkilerine karşı jandarmadan yardım talep ettiğini ifade eden Avukat Kaplan, şöyle konuştu:

“21 Şubat tarihinde Maçoğlu, Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaçların kesilmesi için yazı yazmış. Bu yazıyı inceledik. Kendisi burada dahi değil. Aylardır burada olmayan, bir ay sonra belediye başkanlık görevi bitecek bir insanın bu meselede taraf olması bir yana bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisini o tarihlerde İstanbul’da olduğu ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi gerçekleştirmek istiyorlar. Bu kadar ısrarı da biz anlamış değiliz. Bir ay sonra görevi bitecek belediye başkanının bu kadar ısrar etmesi farklı amaçlar, planlar, ilişkiler mi söz konusu sorusunu aklımıza getiriyor.”

"PROJEDEN VAZGEÇMEK İÇİN GEÇ DEĞİL"

Projeden vazgeçmek için geç olmadığını vurgulayan Ulaş Kaplan, “Henüz ormandan kesin izin kararı alınmış değil. Aktarılan bir fon söz konusu değil. Şirkete ödenmiş bir para yok. Bu aşamada projeden vazgeçilmesi halinde herhangi bir tazmin yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Bu projeden her an vazgeçilebilir, doğa katledilmeyebilir, farklı bir alanda yapılabilir” şeklinde konuştu.