Dersim'de sahte vize işlem merkezi ile 1.5 milyon liralık dolandırıcılık

Dersim'de sahte vize işlem merkezi oluşturarak 1.5 milyon liralık dolandırıcılık yapmakla suçlanan üç kişi tutuklandı.

Dersim'de Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kişi sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları 'Vize işlem merkezi' sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.

DHA'nın haberine göre yapılan araştırmada sayfayı yöneten şüphelilerin, seyahat etmek isteyenlerden vize işlemleri için ilk etapta bin euro, daha sonra da bilgisayar ortamında hazırladıkları sahte olumlu vize dokümanını göstererek 6 bin euro, uçakla ulaşım işlemleri için de bilet ücreti aldıkları belirlendi.

Erzincan'da yaşadıkları tespit edilen 3 şüpheli için 'Banker Bilo' adı verilen operasyon düzenlendi. Gözaltına alınarak Dersim'e getirtilen 3 şüpheli, 7 mağduru 1.5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuklandı. Mağdur sayısının artabileceği belirtildi.