Dersim’de etkinliklere 5 günlük yasak kararı

Tunceli Valiliği, 'kentte kamu güvenliğinin sağlanması' gerekçesiyle il genelinde sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılmasına, diğer tüm etkinliklerin 24 Ekim günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmasını kararlaştırdı.

Dersim'de basın açıklamaları ve etkinliklerin 5 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği'ndne yapılan açıklamada, 'kentte kamu güvenliğinin sağlanması' gerekçesiyle bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği ifade edilen açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, anma, açlık grevi, imza kampanyası ve konser gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 24 Ekim günü saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanması kararı alınmıştır."