Dersim’deki ittifaka DEM Parti tepkisi

Haber Merkezi

Dersim’de Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) oluşturduğu ittifaka Emek ve Özgürlük Cephesi (EÖC) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) de katıldı. İttifak dışında kalan güçleri de birleşmeye çağıran EMEP İl Başkanı Ergin Tekin, Ortak protokolün birleştirici ve demokratik bir ittifak olduğunu savunuyoruz" dedi.

İttifak seçimlere EMEP adıyla girilmesi kararını aldı. Dersim’de kurulan ittifak DEM Parti tarafından ise tepkiyle karşılandı. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ittifakın "DEM Parti’ye karşı kurulduğunu" savundu. Sakık, "Kürtler sırf devrimci dayanışma adına Gaziantep’te vekillik hakkını EMEP’e verdi. Şimdi de gelinen nokta daha önce kıl payı kaybettiğimiz Dersim’de DEM Parti’ye karşı ittifakın kurulması. Devrimci dayanışmanın hukuku böyle mi olmalı?" dedi. Tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan TİP, "Dersim’de DEM Parti’yi veya başka bir dost gücü dışarıda bırakan bir ittifakın bileşeni olmamız söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu.