Derslik kamuda azaldı, özelde arttı

MEB’in, “Sayılarla Eğitim” isimli çalışması, eğitimin adeta sermayeye terk edildiğini ortaya koydu. Eğitimin neredeyse her kademesinde özel okulların derslik sayısı, devlet okullarındakini geride bıraktığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin sermayeyi önceleyen eğitim politikalarının acı sonucu, resmi verilere yansıdı. Özel okulların derslik sayısının, temel eğitimde ilköğretim kademesi hariç hemen her kademede devlet okullarının derslik sayısını geride bıraktığı belirlendi. En çarpıcı fark ise lise kademesinde yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), “Yükümüzü alıyor” savunmasıyla yaklaştığı özel okulların sayısı yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Türkiye’de yalnızca 2016 yılında bin 777 yeni özel okul açıldı. İktidar, “Kontrolsüz çoğalıyorlar” eleştirilerini göz ardı ederek eğitimde özel sektörün payının artırılması için girişimlerini her geçen yıl biraz daha artırdı.

ÖZELLER DEVLET’İ SOLLADI

Bakanlığın, “Sayılarla Eğitim” isimli çalışması ise eğitim alanında sermayeye açılan alanın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde okulöncesi kademesinde özelde 5 bin 227 olan derslik sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 31 bin 524’e kadar fırladı. Devlet’e ait okulöncesi kurumlarının derslik sayısı ise özellerin gerisinde kalarak 28 bin 281 olarak kaydedildi.

DEVLET SINIFLARINA KİLİT

Benzer bir tablo ortaöğretim kademesinde de yaşandı. Buna göre, ortaöğretimde 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 7 bin 38 olan özel okulların derslik sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi itibarıyla 46 bin 173’e kadar yükseldi. Aynı dönemde devlet okullarının derslik sayısının azalması dikkati çekti. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde 72 bin 964 olan kamu liselerindeki derslik sayısı, 11 bin 133’e düşürüldü.

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Okulöncesi ve ortaöğretim kademesinde devlet okullarında ve özel okullardaki derslik sayıları şöyle sıralandı: