Destek vermeyen AKP’lilere sitem etti

Haber Merkezi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Demir, parti teşkilatlarından ve Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye kayan oylara tepki gösterdi. Demir, “Teşkilatlarımız içerisinde olan, Cumhur İttifakımızın içerisinde olan ama bu seçimde o hainlere destek olan bu siyasi arenayı da kendi içimizde gördük. Destek veren o hainleri de kınıyorum. O satılmışları da kınıyorum” dedi.

2019 yılında AKP Kavaklıdere’de 4 bin 945 oy aldı ve yüzde 68.33 ile birinci oldu. CHP ise 2 bin 117 oy alırken yüzde 29.25’de kaldı. AKP, 31 Mart seçimlerinde Mehmet Demir’i yeniden aday gösterdi. Ancak 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AKP’nin oy oranı yüzde 57.23’e inerken, CHP ise oyunu yüzde 38.71’e yükseltti. AKP’nin adayı Mehmet Demir yeniden belediye başkanı seçilirken, aldığı oy oranı ise kendisini memnun etmedi.

Belediye Başkanı Demir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, isim vermeden CHP’deki oy oranının arttığına işaret ederek bundan üzüntü duyduğunu söyledi. Demir, AKP teşkilatları ve Cumhur İttifakı’ndan kendilerine destek vermeyenlere de tepki gösterdi.

Mehmet Demir, şunları söyledi: "Ben üzülerek söylüyorum; geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte Menteşe halkımız başta olmak üzere Kavaklıdere ilçemize bir tek çivi çakmayan, sadece hayaller satan, rüyalar pazarlayan zihniyetin, bugün oylarını artırarak bu seçimden çıktığını ben görüyorum, üzülüyorum."