Destekte cimriler, zamda ise bonkörler

Mazot fiyatları geçen yıla göre yüzde 62 zamlanırken bu yıl için toplam mazot desteği yüzde 35 artırıldı. Bazı ürünlerde ise destekler, geçen yıl ile aynı tutarda.

BirGün ANKARA

Son aylarda mazot başta olmak üzere gübre ve diğer girdilerde yaşanan fiyat artışları üreticileri olumsuz etkiledi. Açıklanan destekler artan maliyetlerin yakınından geçmedi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile çiftçiler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Mazot ve gübre desteklerinde bazı ürünlerde geçen yıla göre hiç artış yapılmadı. Desteklemeler dekar başına 2 lira ile 95 lira arasında değişti. Toplam mazot desteği geçen yıla göre yalnızca yüzde 35,4 arttı.

Buna göre, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira destekleme ödemesi yapılacak. Söz konusu ürünlerde gübre desteği 2022 yılı ile aynı tutarda kaldı. Mazot desteği ise 2022 yılında dekar başına 75 liraydı.

Bunun yanı sıra çeltikte 2022’deki destekleme tutarlarının değiştirilmediği görüldü. Böylece geçen yılki 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere dekar başına toplam 271 lira olan destekleme tutarı 2023 yılında da uygulanacak.

Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek.

MAZOT YÜZDE 62’Yİ BULDU

Mazotta ise Temmuz ayında ÖTV’nin artırılması ve son zamlarla aylık bazda yüzde 52’yi, yıllık olarak yüzde 62’yi bulan oranlarda artışlar yaşandı.