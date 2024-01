Destici demokrasiyi hedef aldı: "Dökülecek kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır"

Cumhur İttifakı’nın küçük ortaklarından BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yapılan eylem çağrıları için "Kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır" dedi. Kobani ve Gezi direnişini anımsatan Destici, ayrıca eylem çağrısı yapanların "her alanda bedel ödeyeceklerini" söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, genel seçimlerde Hatay'dan seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili muhalefet partilerinin eylem çağrılarını hedef aldı. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası verilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi hakkında konuştu. "TBMM'de dün terör örgütünün yeni bir provokasyonuna sahne olunduğunu" savunan Destici, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının ardından muhalefetin eylem çağrısını hedef aldı. "AYM'NİN YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ" Destici, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Türkiye'nin karıştırılmasına zemin hazırlayacak kararlar aldığını" öne sürerek, "Kararın niteliği ve üslubu, Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konunun kesin çözümü, bugün yaşadığımız problemlere neden olan boşlukların bulunmayacağı, yeni, demokratik ve sivil bir anayasanın hazırlanıp kabul edilmesidir" dedi. "Türkiye İşçi Partisinin, Meclisteki provokasyonu sokağa taşıma gayretlerini şiddetle kınadığını" ifade eden Destici, demokrasiyi hedef alarak "Kırılacak her camın, dökülecek her damla kanın sorumlusu eylem çağrısı yapanlardır" dedi. Destici, Kobani ve Gezi eylemlerini anımsatarak, "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" diye konuştu.