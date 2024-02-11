Destici'den vatandaşa Yeniden Refah tepkisi: Nezaket, adap diye bir şey var ya!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim ofisi açılışında bir yurttaşla tartıştı. Yurttaşın kendisine tepki göstermesi üzerine Destici, "Nezaket, adap diye bir şey var ya! Buraya gelip de o genel başkana, başka bir partinin propagandası yapılır mı? Git şurada yap kardeşim" diye cevap verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kırşehir'de Mucur Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.

Bir vatandaş, konuşmasını tamamlamak üzere olan Destici'ye tepki göstererek, "Yeniden Refah Partisi gelecek, faizleri düşürecek, hizmeti getirecek." dedi. Destici, bunun üzerine "Nezaket, adap diye bir şey var ya. Buraya hangi parti olursa olsun bir partinin genel başkanı gelmiş. Adayı var konuşuyor. Buraya gelip de o genel başkana, başka bir partinin propagandası yapılır mı? Git şurada yap kardeşim" diye yanıt verdi.

Destici, söz konusu yurttaşa tepkisini sürdürerek, "Bir de biz kardeşiz diyoruz ama olmaz ki bu böyle. Bir derdin, isteğin, arzun varsa söyle ama nezaket diye bir şey var. Üstelik biz 'kardeşiz' diyoruz. Kardeş kardeşe, kardeşçe davranmak zorunda. Şimdi bazı partilerimizin şöyle bir şeyleri var. Biz öyle değiliz. İlla biz olalım demiyoruz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için neyse o olsun diyoruz. Ve her zaman devletimizin varlığı, ülkemizin birliği, milletimizin geleceği için de ortak azami müştereklerde bulunduklarımızla hep işbirliği yaptık." ifadelerini kullandı.

Destici'nin konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışının yapıldığı programa, BBP Genel Merkez görevlileri, Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, Mucur Belediye Başkan adayı Ali Şahin ve partililer katıldı.