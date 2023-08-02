Destici'den 'vergi düzenlemesi' çıkışı: Maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın sırtına yüklenmemeli

Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, vergi sistemi ile ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Bu adil, hakkaniyetli değildir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında vergi sistemi ve emekli maaşları ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vergi sistemi ile ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Destici, "Bu maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Geliri düşük olan ile geliri yüksek olan akaryakıtta aynı Özel Tüketim Vergisi'ni ödememelidir. Bu adil, hakkaniyetli değildir" dedi.

Destici, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en zengin, en varlıklı insanıyla 7 bin 500 lira emekli maaşı alan ya da 11 bin 400 lira asgari ücret alan akaryakıt istasyonuna gittiğinde aynı miktarda ÖTV ödememelidir. Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır."

Mustafa Destici, emeklilerin maaşlarının yılbaşı beklenmeden yeniden düzenlenerek artırılması gerektiğini de kaydetti.