Destici'den yerel seçim açıklaması: İlçelerde Cumhur İttifakı ile işbirliği sürecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel seçimlerde başta büyükşehirler olmak üzere bazı kritik illerimizde AK Parti ile iş birliklerimiz devam edecek. Görüşmeler bu yönde. Büyükşehir özellikle bizim aday göstermediğimiz ilçelerimizde yine Cumhur İttifakı'yla iş birliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlerde aday göstermedikleri yerlerde Cumhur İttifakı ile işbirliğinin süreceğini ifade etti.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Gökhan Koçak ve partililerle ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, dün AKP heyetinin partilerine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin, “Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. 14-28 Mayıs seçimlerinde de birlikteydik. Geçmiş seçimlerde de yani biz kurulduğundan beri Cumhur İttifakı'nın içinde olan bir siyasi hareketiz. Şimdi bu yerel seçimlerde de başta büyükşehirler olmak üzere bazı illerimizde kritik illerimizde AK Parti ile iş birliklerimiz devam edecek. Görüşmeler bu yönde" dedi.

Aday göstermedikleri yerlerde Cumhur İttifakı'yla işbirliği yapacaklarını ifade eden Destici, "Burada da heyetlerimiz hem bu hususları hem belediye meclis üyelikleriyle ilgili iş birliği olan yerlerdeki hususları görüştü. Görüşmeye devam ediyorlar. Ama Gölbaşı'nda biz müstakilen kendi adayımızla giriyoruz. Ve burada kendi adayımızla yarışıyoruz. Biz Gölbaşı'na güveniyoruz. Gölbaşı bize, partimize, Gökhan kardeşimize yetki verdiğinde onları asla mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.