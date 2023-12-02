Destici’den Cumhur İttifakı’na ‘yerel seçim’ mesajı: İBB’yi hedef aldı

BBP’nin yerel seçimlere hazır olduğunu söyleyen Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerden “PKK'lı, HDP’li Türk düşmanı, İslam düşmanı, devlet, vatan düşmanı, bölücüleri söküp atmak” istediklerini söyleyerek “Elbette ki bazı büyük şehirlerde ya da seçim noktalarında Cumhur İttifakı olarak iş birliği gündeme geldiğinde elbet Büyük Birlik Partisi olarak bu hususu da divan heyetimizle, başkanlık divan heyetimizle görüşür ve bir karar veriniz” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile basın toplantısı düzenledi.

Destici, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini açıkladığını anımsatarak ittifaklar konusunda değerlendirme yaptı.

“Büyük Birlik Partisi, bütün şehirlerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimizde seçime katılma yeterliliğine de ve buraların hepsinde aday gösterme teşkilat gücüne de üye sayısına da karanlığına da sahiptir. Büyük Birlik Partisi yerel seçimlere hazırdır” diyen Destici, bütün hazırlıkları Türkiye'nin tüm seçim çevrelerinde seçime katılacakmış gibi yaptıklarını söyledi.

Destici bununla birlikte ittifakla birlikte hareket etme ihtimaline de yeşil ışık yaktı ve sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Lakin, biz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı'yla ilgili hassasiyetimizi de koruyoruz. Ve tabii ki bu bir yerel seçimdir. Bir genel seçim değil. Ama bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği PKK'nın partisinin müdahil olduğu ve İYİ Parti'nin de önce ‘81 ilde kendi adaylarımızla gireceğiz’ dedikten sonra şimdi sayın Akşener'i, sayın Özel ile yaptığı görüşmeden sonra, ‘bu konuyu yeniden değerlendireceğiz’ açıklaması orada bir ittifak olacağını gösteriyor. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Elbette Cumhur İttifakı'nın da bu konuda bir çalışmaları var. Bu çalışmalar da sürüyor. Ve yine biz elbette ki neyi arzu ediyoruz? Biz bir taraftan Büyük Birlik Partisi olarak bütün seçim çevrelerinde adayımızı göstermek, oyumuzu yükseltmek, kazandığımızdan çok daha fazla belediye kazanmak için uğraş verirken, bir uğraşımız da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerden PKK'lı, HDP’li Türk düşmanı, İslam düşmanı, devlet, vatan düşmanı, bölücüleri söküp atmak olacak. Bunun için de elbette ki bazı büyük şehirlerde ya da seçim noktalarında Cumhur İttifakı olarak iş birliği gündeme geldiğinde elbet Büyük Birlik Partisi olarak bu hususu da divan heyetimizle, başkanlık divan heyetimizle görüşür ve bir karar veriniz.”