"Deştin için adalet" nöbeti devam ediyor

Muğla Deştin’de yapılmak istenen çimento fabrikasının karşı çıkan yurttaşlar, Muğla İdare Mahkemesi önünde ‘adalet nöbeti’ni sürdürüyor. Yurttaşlar, projenin iptalini talep ediyor.

BİRGÜN EGE

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor.

Bölgede yaşayan yurttaşlar, proje için verilen çevresel etki değerlendirme(ÇED) olumlu raporunun iptal edilmesi için Muğla İdare Mahkemesi önünde ‘adalet nöbeti’ne sürdürüyor.

Yurttaşlar yaptıkları açıklamada, "Yürütmeyi durdurma" davasında bilirkişi ÇED raporunun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verdi ama mahkeme yürütmeyi durdurmuyor. Mahkemenin bir an önce bunu görüşüp ÇED raporunu iptal etmesini bekliyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Proje için verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı açılan davada bilirkişi raporu haziran ayında açıklandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında oluşturulan bilirkişi raporunda ÇED olumlu kararının uygun olmadığı belirtildi. Mahkeme ise bilirkişi raporunu hiçe sayarak kararı iptal etmedi. Bölgede yaşayan yurttaşlar karar üzerine 13 Temmuz tarihinde Muğla İdare Mahkemesi önünde ‘adalet nöbeti’ne başladı.