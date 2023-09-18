Deştin’de direnen halk kazandı: Çimento fabrikasının ruhsatı iptal edildi

Muğla Deştin’de yapılmak istenen çimento fabrikasına verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı direnen yurttaşlar kazandı. ÇED olumlu kararının iptal edilmesi sonrası Menteşe Belediyesi fabrika ruhsatının iptal edildiğini açıkladı.

BİRGÜN EGE

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahalleleri arasında kalan 7 bin 751 dönümlük arazide Muğla Çimento şirketi tarafından yapılmak istenen fabrikaya karşı direnen yurttaşlar kazandı.

Proje için verilen ‘çevresel etki değerlendirme(ÇED) olumlu’ kararına karşı açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi projeye ‘ÇED olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığını belirtti. Karar sonrası Menteşe Belediyesi, fabrika için verilen ruhsatı iptal ettiğini duyurdu.

Menteşe Belediyesi yaptığı açıklamada, “2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi gereği Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/2222 Esas ve 2023/1222 Karar sayılı kararı ile ÇED olumlu kararının iptal edilmesi nedeniyle Bayır - Deştin mevkisindeki çimento fabrikasının yapı ruhsatı iptal edilmiştir” denildi.