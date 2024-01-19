DEÜ yargı kararını tanımıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi, emekli olan iki barış akademisyenin mahkeme kararına rağmen geri dönüşüne olumsuz yanıt verdi. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi ve İzmir Dayanışma Akademisi yaptığı yazılı açıklamada rektörlüğün suç işlediğini belirtti.

BİRGÜN EGE

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ‘Barış Akademisyenleri’nin üniversitelerine dönmeleri engellenmeye devam ediliyor.

AKP’li Nükhet Hotar'ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), mahkeme kararıyla görevine geri dönen iki akademisyenin emeklilikten dönüş başvurularına olumsuz yanıt verdi.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi ve İzmir Dayanışma Akademisi, ortak bir yazılı açıklama yayınlandı.

Mahkemelerin haklarını iade ettiği iki akademisyenin bir kez daha haksızca üniversite dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Üniversite yönetimleri silsilesi, dekan, bölüm ve anabilim dalı başkanlarına kadar baskı ve tehdit yoluyla emeklilikten dönüş dilekçesi veren öğretim üyeleri için 'hizmetine ihtiyaç yoktur' yazıları yazdırıyor ya da hadlerini aşarak mahkeme kararının emeklilikten dönüş hakkını kapsamadığı yorumunu yapıyor. Suç işliyorlar" denildi.

"MAHKEME KARARI UYGULANMIYOR"

Akademisyenlerin emeklilikten dönüş başvurularına rektörlük tarafından olumsuz yanıt verildiği belirtilen açıklamada, "Üyelerimizden birisi için İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı, Anabilim Dalı başkanına ‘hizmetine ihtiyaç yoktur’ yazısı yazması doğrultusunda açıkça baskı uyguladı. Tıp Fakültesi’nde ise öğretim üyesi için doğrudan rektörlük, 'mahkeme kararının gereği olarak haklarınızı teslim ettik, emeklilik dönüş dilekçenizi kabul etmiyoruz' dedi. Bu, mahkeme kararının uygulanmaması demektir. Her iki üyemiz de bu işlemlerin iptali için yargı yoluna başvurdular. İdare mahkemelerinin üniversitelerden gelen görüş yazılarının bir baskı ortamında yazıldığını göz önünde bulundurmalarını ve gereğini yaparak bu haksızlığa son vermelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU YANLIŞTAN DÖNÜN"

Mahkeme kararına rağmen rektörlüğün tutumunun hak ihlâli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar dile getirildi: "DEÜ’deki uygulama 6 yıldır mağdur edilmiş barış akademisyenleri için bir başka hak ihlâlidir, yargı kararlarını tanımamaktır, zorbalıktan başka bir şey değildir. DEÜ yönetimini bir an önce bu yanlıştan dönmeye, mağduriyete son vermeye davet ediyoruz. Bölüm ve anabilim dalı başkanlarına da hatırlatmak istiyoruz ki, bağımsız karar alma mekanizmalarının önündeki her türlü baskı ve engellemenin karşısında sizinle birlikte mücadele etmeye, haklarınızı korumak için gerekenleri yapmaya hazırız. İdarelerin hukuksuz uygulamalarına alet olmayın. Hukuk ve adalete sizlerin de ihtiyaç duyabileceğini unutmayın. Demokratik üniversite için birlikte mücadele edelim."