DEÜ’de torpil iddiası yargıda

DEÜ’de araştırma görevlisi kadrosu sınavında torpil yapıldığı iddia edildi. Olay yargıya taşınırken Avukat Kumcu, “Haklılığımız ortaya çıkacak” dedi.

Berkay SAĞOL

Üniversitelerdeki akademik kadro ilanlarında yaşanan ‘kişiye özel ilan’ iddiaları sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) açılan araştırma görevlisi kadrosu için yapılan giriş sınavında torpil yapıldığı ileri sürülürken konu yargıya taşındı.

DEÜ tarafından 26 Ocak’ta gerçekleştirilen, 31 Ocak’ta ise sonuçları açıklanan sınava giren adayların, sınav hakkında şüpheleri oluştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu için açılan ilanın sınav sonuçları torpil yapıldığına dair şüphe uyandırdı. ALES Puanı bir adaydan, yabancı dil puanı ve lisans mezuniyet puanı diğer iki adaya göre düşük olan A.S., giriş sınavından 95 alarak 80,5 puanla birinci olarak araştırma görevlisi oldu.

Sınavdan 65 puan alan M.K., toplam 79,7 puanla ikinci sırada yer aldı. Giriş sınavından 55 puan alan N.Ç. ise 72,5 puanla üçüncü oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı için açılan araştırma görevlisi kadrosunun giriş sınavına da yalnızca 1 kişinin girebildi.

KIL PAYI BİRİNCİ

İdare Mahkemesine itirazlarını sunan Avukat Uğur Kumcu, “Birinci olan aday diğer sınavlardan daha düşük derecelere sahipken giriş sınavından 95 alarak kıl payı birinci sıraya yükseliyor. Ayrıca birinci olan adayın 2 saatlik sınavdan 30 dakikada çıktığını biliyoruz” dedi. Kumcu, “Başvurularımızda oluşan şüpheleri giderecek cevap alamadık. Üniversitenin cevabında, müvekkil N.Ç.’nin toplam 45 puan aldığı belirtildi ancak açıklanan sınav sonuçlarında 55 olduğu ilan edildi. KDK başvurumuz sonrası üniversite tarafından iletilen cevapta ise ‘Birinci olan adayın cevaplarının beklentiyi karşıladığı, N.Ç.’nin cevaplarının ise beklentiyi karşılayamadığı’ belirtilmiştir” diye konuştu.

Dava açarak sınav sonuçlarının iptalini talep ettiklerini belirten Kumcu, dosya kapsamında sınav kâğıtlarına ilişkin gerçekleştirilecek bilirkişi incelemeleri kendilerinin haklılığını ortaya koyacağını söyledi.