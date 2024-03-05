Dev bütçeli Diyanet yurttaşa el açtı: Camiye yardım için 120,1 milyon TL

Diyanet’in, cami inşaatları için düzenlediği yardım kampanyalarından topladığı para belli oldu. Başkanlık, 2023’ün ocak, temmuz ve kasım aylarında düzenlediği kampanya ile yurttaştan 120 milyon 138 bin TL topladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Toplam 35,9 milyar TL ödenek ile başladığı 2023 yılını 47,9 milyar TL’lik harcama ile tamamlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami inşaatları için vatandaşlardan topladığı para hesaplandı. Milyarlarca liralık harcamaları nedeniyle hemen her yıl, “İsraf” tartışmalarının odağına oturan başkanlığın, cami inşaatları için yüz milyon TL’den fazla bağış topladığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışında inşası devam eden camiler için 2023 yılında Türkiye genelinde üç adet yardım kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında toplanan miktarların, “Camilerin ihtiyaçlarına uygun olarak” ilgili birimlere gönderildiği belirtildi. Başkanlığın mali tablolarında, cami inşaatları için yurttaşlardan toplanan paranın detayları da paylaşıldı. Buna göre, 2023 yılında camiler için gerçekleştirilen üç farklı yardım kampanyası kapsamında Diyanet, 120 milyon 138 bin 442 TL para topladı.

TOPLAM 89 BİN 817 CAMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami inşaatları için topladığı 120,1 milyon TL’lik bağışın dönemlere göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

• 27 Ocak 2023: 30 milyon 995 bin 244 TL

• 21 Temmuz 2023: 40 milyon 922 bin 307 TL

• 17 Kasım 2023: 48 milyon 220 bin 889 TL

İhtiyaca bakılmaksızın inşa edilen camiler ile birlikte 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam cami sayısı 89 bin 817’ye ulaştı. 2006 yılında 78 bin 608 olan Türkiye’deki cami sayısı, bazı yıllara göre şöyle:

• 2010: 81 bin 984

• 2013: 85 bin 412

• 2016: 87 bin 381

• 2019: 89 bin 259

• 2022: 89 bin 817