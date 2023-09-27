Dev Yapı İş Sendikası'ndan TOKİ şantiyesinde 3 işçinin yaralanmasına tepki: Kar hırsı devam ederse bu kazalar kaçınılmaz

Adıyaman'da TOKİ şantiyesinde kule vincinin devrilmesi sonucunda dün meydana gelen kazada 3 işçi ağır yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı. Üretim baskısıyla işçilerin ölümüne çalışmaya zorlandığını belirten, Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut, "TOKİ deprem konutlarında da bu durumlar yaşanıyor. Hiçbir yeterli ön hazırlık yapılmadan, denetimler kontroller yapılmadan, kar hırsı güdülerek üretim devam ediyor. denetimler alınmaz, mevzuata ve yönetmeliklere uyulmazsa bu kazalar kaçınılmaz olur" dedi.

Adıyaman'da TOKİ şantiyesinde kule vincinin devrilmesi sonucunda dün meydana gelen kazasada 3 işçi ağır yaralanmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Vincin devrilmesinde, vincin durmasını sağlayan mekanizmanın iptal edilmesinin etkili olduğu iddia edilmişti.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Genel Başkanı Özgür Karabulut, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Siyasi iktidar 6 Şubat depreminden sonra yeni konutlar inşa edeceğini söylemiş, 1 yıl içerisinde tamamlanacağını söylemişti. Bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ilk günlerde de söyledik. Çünkü yeterli ekipman ve elaman yoktu. Bugün onların acı sonuçlarını yaşıyoruz. Üzerinden zaman geçmesine rağmen hala yıkım işlemleri devam ediyor. Yıkım işlemleri de denetimsiz, kontrolsüz yapıldığı için yaşamını yitiren operatör arkadaşlar var. Üretim baskısı ile işçiler ölümüne çalışmaya zorlanıyor.

"TOKİ'Yİ UYARIYORUZ, PATRONLARIN KAR HIRSINI ENGELLEYİN"

Aynı şekilde inşa edilen TOKİ deprem konutlarında da bu durumlar yaşanıyor. Hiçbir yeterli ön hazırlık yapılmadan, denetimler kontroller yapılmadan, kar hırsı güdülerek üretim devam ediyor. Vinç devrildi 3 işçi arkadaşımız yaralandı. Tamamen daha fazla kar elde etmek için yapılan bir faliyetin sonucunda meydana geldi. Daha ucuz olduğu için daha ...kule vinçleri tercih eden patronlar, swicleri sökülmüş daha ağır bir yük taşıdığı için kule vincin yıkımına sebep oldu. Gerekli denetimler alınmaz, mevzuata ve yönetmeliklere uyulmazsa bu kazalar kaçınılmaz olur. Buradan TOKİ'yi uyarıyoruz. Patronların kar hırsını engelleyin, yasaları uygulayın, işçilerin hayatlarını kurtarın. Aksi takdirde ölümlerle burun buruna çalışmak zorunda kalırlar. İşçi arkadaşlarımızı da sendikaya üye olmaya çağırıyoruz."