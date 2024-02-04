Dev yatırım bankaları, TCMB’deki başkan değişimini nasıl gördü?

Çıkan tartışmalar sonrası TCMB'de Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınıp yerine yardımcısı Fatih Karahan'ın atanması, dünyanın dev yatırım bankalarında da yankı uyandırdı. HSBC, Morgan Stanley ve JP Morgan, görev değişiminin ardından peş peşe analizler yayınladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınmasının ardından ardından yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Resmi Gazete’deki karar öncesi ‘başkanlıktan istifa ettiğini’ duyuran Hafize Gaye Erkan, "Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

Görevden alma sonrası TCMB Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanmıştı.

Merkez Bankası'ndaki görev değişiminin ardından yabancı bankalardan da birbiri ardına Türkiye değerlendirmeleri gelmeye başladı.

Üç büyük bankadan gelen değerlendirmeler şöyle:

HSBC

Başkanlık değişiminin para politikası üzerinde değişikliğine yol açmasını beklemediklerini söyleyen HSBC, TCMB’nin sıkılaştırma sürecinin geçen ay sona erdiğini düşündüklerini ve bu yıl boyunca politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini kaydetti.

Yayımlanan notta, HSBC’nin Türkiye'nin enflasyon görünümüne ilişkin riskleri görmeye devam ettiği ve manşet enflasyonun bu yıl sonuna kadar TCMB'nin yüzde 36'lık tahmininin üzerinde yüzde 45'e kadar ılımlı bir seviyeye gelmesini öngördüğü belirtildi.

Notta, “Yıl sonu tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın vadede piyasaların odak noktası, makro ihtiyati politika çabaları, likidite önlemleri veya potansiyel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere politika yapıcıların uygulamaya koyduğu diğer sıkılaştırma önlemleri olacak” ifadeleri yer aldı.

MORGAN STANLEY

ABD'li Morgan Stanley ise yayımladığı notta, Fatih Karahan sonrası TCMB’nin yürüteceği para politikasına ilişkin bankanın tahminlerini paylaştı.

Yayımlanan notta, “2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor” ifadeleri kullanıldı.

TCMB başkanının değişmesinin ardından para politikasının devamlılığını beklediklerini kaydeden Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesini beklediğini açıkladı.

Dün JPMorgan, Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan'ın TCMB Başkanı olarak atanmasını olumlu bulmuş, notta "Faiz indirimi yerine faiz artışı daha muhtemel" diyen bankanın notunda, dikkat çeken değerlendirmeler yer almıştı.

JP MORGAN

ABD’li dev JP Morgan değerlendirmesinde ise şu ifadeler dikkat çekti: “Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz. Yeniden şekillenen PPK'nın muhtemelen daha şahin olacağını düşünüyoruz.

İki PPK üyesinin (Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ve Dr. Fatma Özkul) duruşu bilinmiyor ancak bize göre Başkan ve iki şahin başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek. Son PPK açıklamasındaki güvercin eğilimin artık tersine dönmesi muhtemeldir. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, daha erken olmasa da, önümüzdeki Perşembe günü TCMB Enflasyon Raporu Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda şahin bir yönlendirme yapmasını bekliyoruz.”