DEVA'dan AKP'ye geçiş sürüyor: 150 kişi istifa etti

Ağrı'nın Tutak ilçesinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişi partisinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Ağrı’da ikçe başkanı ve çok sayıda partili Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katıldı.

Yerel seçime sayılı günler kala partilerin yönetici ve üyelerinin istifaları sürüyor.

Tutak'ta, DEVA Partisi'nden istifa eden İlçe Başkanı Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişi partisinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AKP Tutak Belediye Başkanı Adayı Fevzi Sayan’ın seçim koordinasyon merkezinde DEVA Partisi İlçe Başkanı Cesim Sosa ve 150 kişilik yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi.

AKP’ye katılım töreni, Savcı Sayan’ın DEVA Partisi Tutak ilçe Başkanı Sayın Cesim Sosa ve beraberindeki 150 kişilik gruba rozet takmasının ardından sona erdi.