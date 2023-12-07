DEVA Partili Esen: Başka liste konusunda yoğun eleştiri aldık

DEVA Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, başka listeden seçimlere girilmesi konusunda teşkilatlardan yoğun eleştiri aldıklarını ifade etti. Partisinin 81 ilde aday çıkartacağını kaydeden Esen, “TRT’nin açık olduğu köy kahvesinde DEVA’yı bilmeyen de vardır. Kaç yer bizi işbirliğine zorlayacak bakacağız” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

DEVA Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM’de gazeteciler ile bir araya geldi. Partisinin yerel seçimlerde izleyeceği politikalara ilişkin bilgi veren Esen, parti teşkilatlarının başka listeden seçimlere girilmesini eleştirdiğini söyledi. Teşkilatlardan gelen eleştirilere karşın, “Ülke menfaatini parti menfaatinin üzerinde tutarak” hareket ettiklerini belirten Esen, “15 milletvekili meselesinde yaylım ateşine tutulduk” diye konuştu.

Esen, partisinin 81 ilde aday çıkarma kararı olduğunu belirtti. İşbirliğine kapıların kapalı olmadığını ifade eden Esen, “Her yere ulaşmak mümkün değil. Sadece TRT’nin açık olduğu bir köy kahvesinde DEVA’yı bilmeyen de vardır. Kaç yer bizi işbirliğine zorlayacak bakacağız” ifadelerini kullandı.

KADIN ADAYLAR ARTMALI

DEVA Partisi Milletvekili Aday Adaylıkları Seçme Komitesi’nde yer alan Esen, şunları kaydetti:

“Yerelde, ‘Kadına Yer Var Projesi” yapıyoruz. Belli bir noktaya geldiğinizde, kadın aday kalmıyor. Bu yüzden kadın aday adaylarının sayısının artırılması gerekiyor. Dijitalde bilgilendirme ve farkındalık kampanyası yapıyoruz. Kadınları seçime kadar taşıyacağız. Bizim bu projemiz ile kaç kadın aday oldu, buna sürecin sonunda bakacağız.”