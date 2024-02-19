DEVA Partisi Ankara il Başkanı Akın partisinden istifa etti

DEVA Partisi, Ankara İl Başkanı Nutku Akın'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Açıklamada, Akın'ın "parti tüzüğüne aykırı davranışları" sebebiyle tedbir amaçlı disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi. Akın ise, görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini "istifaya zorladığını" dile getirdi.

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, genel merkezin talimatı doğrultusunda görevden uzaklaştırılarak disipline sevk edildi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Nutku Akın'a ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Nutku Akın'ın "parti tüzüğüne aykırı" davranışlarda bulunduğu belirtilerek tedbir amaçlı disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi.

DEVA'nın açıklamasında, Akın'ın ayrıca görevden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

NUTKU AKIN'DAN AÇIKLAMA

AA'nın aktardığına göre, Akın, partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 19 Eylül 2023'ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini "istifaya zorladığını" dile getirdi.

"ALİ BABACAN SAĞDUYUYLA YÖNETEMEDİ"

Partinin seçmen nezdindeki popülerliğinin düştüğünü, seçimlerde başarısız olma riskinin arttığını ifade eden Akın, Genel Başkan Ali Babacan'ın süreci sağduyuyla yönetemediğini ve genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisinde kaldığını öne sürdü.

"WHATSAPP YOLUYLA ÖĞRENDİK"

Akın, belediye başkanı adaylarının belirlenme sürecinde kendisiyle istişare edilmediğini, bazı adayları Whatsapp yoluyla öğrendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu'nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkez sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir, geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım."

Babacan'ın iktidarı ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman eleştirdiğini dile getiren Akın, "Siz daha fazlasını yapıyorsunuz. Parti içerisinde demokrasiyi işletmiyorsunuz" dedi.