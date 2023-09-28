DEVA Partisi'nin Spotify hesabı çalındı: Profil fotoğrafı AKP logosu ile değiştirildi

DEVA Partisi'ne ait olan Spotify hesabı ele geçiren kimliği belirsiz kişiler, hesabın profil fotoğrafını AKP logosu ile değiştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi ise Spotify yetkilileri ile iletişime geçtiklerini duyurdu.

DEVA Partisi'nin resmi Spotify hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Hesabın çalınmasının ardından DEVA Partisi'ne ait hesabın profil fotoğrafı AKP logosu ile değişitirildi.

Konuya ilişkin DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada ise hesanın sahte belgler vasıtasıyla ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca hesabın kurtarılması için Spotify yetkilileri ile iletişime geçildiği ifade edildi.

DEVA Partisi'nin kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEVA Partimize ait Spotify resmî hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından sahte belgeler kullanılarak ele geçirilmiş, hesapta farklı bir partinin logosu kullanılmıştır. Partimizin ilgili birimleri Spotify yetkilileriyle iletişime geçerek hesabın haksız kullanımının durdurulması ve tarafımıza iadesi için süreci başlatmıştır."