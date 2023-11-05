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DEVA Partisi’nden Özgür Özel’e tebrik

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i kutladı. Babacan, yayınladığı mesajda “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Siyaset
  • 05.11.2023 12:21
  • Giriş: 05.11.2023 12:21
  • Güncelleme: 05.11.2023 12:23
Kaynak: ANKA
DEVA Partisi’nden Özgür Özel’e tebrik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etti. Babacan’ın X (Twitter) hesabından bugün paylaştığı mesaj şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. kurultayında genel başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum. CHP’ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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