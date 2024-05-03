Devlet Bahçeli 1 Mayıs eylemlerini hedef aldı: "Başıbozuk güruh"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuksuzca engellenen 1 Mayıs kutlamaları ve kolluk kuvvetleri ile yurttaşlar arasında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, eylem yapanları "başıbozuk güruh" olarak ifade ederek "1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından "3 Mayıs Türklük Günü" ve 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamasında, hukuksuz bir şekilde engellenen 1 Mayıs kutlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, kısıtlamalara karşı çıkan yurttaşları "başıbozuk güruh" olarak tanımladı.

1 Mayıs'ta polis ve yurttaşlar arasında yaşananlar için "vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmaz" diyen Bahçeli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Emek ve değer nedir bilmeyen, adalet ve hukuk nedir tanımayan; yağma, talan ve yıkımı ideoloji haline getiren başıbozuk güruhun 1 Mayıs’ta sahneledikleri vandallıklar medeniyet ve meşruiyet ölçüleriyle bağdaşmazken, Türk milliyetçilerinin tam 80 yıl evvel kanuni sınırlar içinde, fikir ve demokrasi namusuna riayet ederek yaptıkları gösteriler hala takdir ve tazimle hatırlanmaktadır."

"TÜRKLÜK GÜNÜ" MESAJI

"3 Mayıs Türklük Günü" ile ilgili de açıklama yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çetin ve çetrefilli bir tarih aralığında, İkinci Dünya Savaşı’nın beşeriyeti yakıp yıktığı bir zaman sürecinde Merhum Hüseyin Nihal Atsız’ın devrin Başbakanına yazmış olduğu iki açık mektup sonucunda başlayan 1944 Türkçülük ve Turancılık Davası’nın 80’inci yıl dönümünde, Türk milliyetçiliğinin merhum ve muhterem inanç anıtlarını rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. 3 Mayıs ruhunun, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma mücadelesinde sahip olduğumuz milli şuura daha da güç ve feyz vermesini temenni ediyorum."