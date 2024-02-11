Devlet Bahçeli: "CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmasının sinsi bir oyun olduğunu öne sürdü. Bahçeli, "Demlenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem CHP'nin hem de DEM Parti'nin İBB Başkan Adayı çıkarmasının "sinsi bir oyun" olduğunu ileri sürdü.

Bahçeli, Ankara'da partisinin "Seçmen İletişim Merkezi" açılış töreninde konuştu.

Konuşmasının büyük bir kısmını muhalefeti hedef almaya ayıran MHP Genel Başkanı, "Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir" dedi.

"Atatürk'ün CHP'si nerede bugünkü CHP nerededir?" diye soran Bahçeli, "Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleri ile iltisaklı kişileri belediyeye taşımaya çalışan CHP'dir. Demcilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmek isteyen CHP'dir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin ise "Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Belediye kaynaklarını parti içi çıkar kavgalarına sevk edenlerden milletimiz mutlaka hesap soracaktır. Biz dedik mi yaparız, yaptık mı mutlaka yaparız. Çalışmaktan yorulmayacağız. Biz 55 yıllık maziyi kucaklayan MHP'yiz.

Güçlü yasama, kararlı yürütme, uyumlu belediye diyoruz.

Bize göre uzlaşmanın adresi de zemini de başkent Ankara'nın emanetleridir. Bizim üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Sürekli erteleyerek ulaşacağımız hiçbir yer yoktur. Türkiye'yi uçurumdan sürüklemek isteyenlere müsaade gösteremeyiz.

Devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, gelip geçici bir şey değildir.

Demlenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir.

Ülkücünün yeri ve adresi bellidir. O da MHP'dir. Hem demlenip hem de milliyetçi olmak imkansızdır.

CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın. Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede bugünkü CHP nerededir? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleri ile iltisaklı kişileri belediyeye taşımaya çalışan CHP'dir. Demcilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmek isteyen CHP'dir."