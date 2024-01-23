Devlet Bahçeli'nin hedefinde muhalefet var: İstanbul'u kurtarmak fetih namusudur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bir halkın vatan borcu, fetih namusudur" dedi.

Bahçeli'nin grup konuşmasının öne çıkan başlıkları şu şekilde:

"DEM'lenmiş CHP, Anadolu İrfanı karşısında kaybedecektir.

Çok şükür adaylarımız milletimizin şimdiden saygısını kazanmıştır.

Boyun eğmeyiz, teslim olmayız. Ayırmadan, ayrışmadan canla başla Türkiye için çalışacağız.

DEM'lenmiş CHP'nin belediyelerinde dönen rüşvet çarklarının nerelere kadar dayandığı, artık herkesin bildiği ve gördüğü skandallardan bazılarıdır.

CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamıştır. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadardır.

"FETİH NAMUSUDUR"

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. CHP'nin siyasi ayaları bozulmakla kalmamış, bu zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. CHP'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de 'Dersim' diye bir il yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir.

Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da DEM'lenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. DEM'lenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir.

CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta başarılı olarak 5'nci kol faaliyetlerine karşı başarılı olmalıdır.

İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bir halkın vatan borcu, fetih namusudur.

Biz önümüzdeki yerel seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz.

İLK MİTİNG MERSİN'DE

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum.

Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgedeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek istemektedirler. Gittiğiniz yol yol değildir. Bu cürettiniz yanınıza kar değildir.

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