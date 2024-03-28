Devlet Bahçeli ortada yok

Devlet Bahçeli partisinin 14. Kurultayı’nın ardından sahalarda görünmedi. İstanbul mitingine dahi katılmayan Bahçeli, Erdoğan ile bir görüntü de vermedi.

Politika Servisi

AKP-MHP ittifakı yerel seçim öncesi 30 büyükşehir ve 29 ilde devam ederken MHP’nin durumu dikkat çekici bir hal aldı.

Mersin ve Manisa büyükşehirleri haricinde Bartın, Erzincan, Osmaniye, Kırklareli, Kars olmak üzere 5 ilde AKP’den destek sözü alan MHP, neredeyse sahaya hiç inmedi.

Şu ana dek Amasya ve Manisa başta olmak üzere kendi adayları için mitingler düzenleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, kamuoyunun alışık olduğu tablonun tam aksine ne Erdoğan ile görüntü veriyor ne de sahalardan kendi seçmenine sesleniyor. Son olarak 17 Mart’ta partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda konuşan Bahçeli, Erdoğan’ın ‘Bu benim son seçimim’ sözlerini ‘Bırakamazsın’ diyerek yanıtladıktan sonra yaklaşık 10 gündür kayıplara karıştı.

Erdoğan’ın 2015 ve 2019 yerel seçimleri öncesi düzenlediği İstanbul mitinglerinde ittifaka olan desteği ile bilinen Bahçeli’nin, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen ‘Büyük İstanbul Mitingine de katılmaması dikkat çekti.

Seçim çalışmaları kapsamında Bahçeli alanlardan çekilirken günler kalan yerel seçimlere ilişkin yayımlanan yazılı açıklama ile yetindi. Açıklamada Bahçeli’nin ana hedefinde CHP vardı. DEM Parti ile uzlaşma suçlamalarıyla 31 Mart’ı işaret eden Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ vurgusu ise açıklamanın sonunda yer aldı. Bahçeli’nin İstanbul’da düzenlenen mitinge katılmamasının nedeni açıklanamadı. Bahçeli’nin suskunluğu da soru işaretleri yaratıyor.

İstanbul’da Murat Kurum’un düşük performansı iktidarı zor duruma sokarken MHP kadroları da Beşiktaş ve Silivri ilçelerindeki adaylar ile belediye meclis üyesi adaylarına yoğunlaşmış durumda.

BEŞİKTAŞ İMKÂNSIZ, SİLİVRİ’DE DÜŞÜŞ VAR

İstanbul’un 39 ilçesinden 2 ilçede adaylığını koyan MHP’de, Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper’in kazanma ihtimali neredeyse imkânsız. 2019 Yerel Seçimlerinde Silivri Belediyesi’ni AKP’nin desteği ile CHP’den almaya başaran MHP’nin bu seçimlerde ise işi zor. CHP’nin o dönemki adayı Özcan Işıklar’ın önünde yaklaşık yüzde 3’lük bir puan farkıyla yarışı önde tamamlayan Volkan Yılmaz bu seçimde de MHP’den Silivri adayı. Ancak yapılan kamuoyu araştırmalarına göre İmamoğlu’nun da bölgede etkisi yarışın sonucunu değiştirebilir.

MHP’de etkisiz ilerleyen yerel seçim çalışmalarının sahaya yansımaları İstanbul ile de sınırlı değil. AKP’nin aday çıkarmadığı Manisa ve Mersin’de seçim hazırlıklarını sürdüren MHP’nin bu iki ilde de kaybetme olasılığı yüksek. Öyle ki Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanma şansı kalmadı denebilir. Belediyeyi elinde bulundurduğu Manisa’da da CHP’nin yükselişine engel olunamıyor. CHP Lideri Özgür Özel’in de önem verdiği kentte, MHP’nin geriye düştüğü iddialar arasında. 2014 Yerel seçimlerinde yüzde 18,3 ile MHP ve AKP’nin arkasında yer alan CHP, 2019 Yerel Seçimlerinde kentte İYİ Parti’yi desteklemişti. MHP ise AKP’nin desteği ile sandıktan galip ayrılmıştı.

İKİ İLDE İSE SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

MHP’nin öne çıktığı iki şehir ise Amasya ve Osmaniye. 2019’da Amasya’da AKP’ye karşı kazanan MHP pazar günü yine ortağına karşı yarışacak. Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ise ortağının da desteğini alan MHP’nin bir sürpriz yaşaması beklenmiyor. Niğde, Nevşehir, Kırıkkale gibi AKP’nin önde olduğu illerde ise ittifak içerisinde yarış sürüyor.