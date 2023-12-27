Devlet, bir öğretmeni korumadı!

Müzik öğretmeni S.S. isimli kadın, hamile kediye mama verdiği için Ramazan Benli tarafından darbeldi. Olayın ardından tehdit ve tacizlere devam eden saldırgan için bir işlem yapılmadı. S.S. öğretmenliği bırakıp kenti terk etmek zorunda kaldı.

İsmail ARI

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 4 Haziran’da günü 41 yaşındaki Müzik öğretmeni S.S. apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada daha önce hiç tanımadığı 63 yaşındaki Ramazan Benli tarafından darbedildi.

63 yaşındaki Ramazan Benli’nin yumruklu saldırısına maruz kalan S.S. darp raporu alıp şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Ramazan Benli’nin S.S.’ye yönelik taciz ve tehditlere başladı.



S.S.’nin Ramazan Benli’nin tehditleri hakkındaki suç duyurusu, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.



S.S., ayrıca bir de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na taciz suçundan suç duyurusunda bulundu. Ancak bu dosya da yine “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.



Saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bırakmak zorunda kaldığını belirten S.S., BirGün’e yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğradığım günden beri travma sonra stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” dedi.