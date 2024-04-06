Devlet hastanesinde 'kızamık' alarmı

Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.

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