Devlet okulları tarikatlara teslim: Ordu'daki fen lisesinde öğrencilere Işık Cemaati'nin kitapları dağıtıldı

MEB’in dini vakıf ve tarikatlarla iş birliği hız kesmiyor. Ordu'da bulunan bir lisede öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı. Okul müdürünün talimatıyla tüm öğrencilere verilen cemaat kitapları için Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü, "Benim haberim yok. Okul müdürünün hangi talimatla dağıttığını bilmiyorum" dedi.

Onur DURMUŞ

MEB'in Diyanet, dini vakıf ve dernekler arasındaki yakın ilişki ve iş birliği son yıllarda belirgin şekilde artış gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘Tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceğiz’ sözlerinin yankıları da sürerken Ordu'daki bir devlet lisesinde öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldı.

Her bir öğrenciye 3 tane olmak üzere ücretsiz dağıtılan kitaplar Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen'in talimatıyla sınıflara gönderildi.

Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman' , M. Sıddık Gümüş'ün 'İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın 'Mızraklı İlmihal' kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi.

Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise, "Merhum İsmail Hafız ve merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir" etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: BİZİM HABERİMİZ YOK

Öğrencilere dağıtılan söz konusu cemaat kitaplarıyla ilgili BirGün'e konuşan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğrencilere verilen bu kitaplarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürerek konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorulması gerektiğini söyledi.

Kitapların bizzat dağıtımını gerçekleştiren Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen ise, "Bu uygulama yeni değil. ÇEDES Projesi kapsamında biz zaman zaman dini değerlerin öğretilmesi için böyle kitaplar dağıtıyoruz. Bu Milli Eğitim'in bilgisi kapsamında yapılan bir uygulama" dedi.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ise okul müdürü Turgay Türkmen'in "Milli Eğitim'in haberi var" söylemini yalanlayarak " Bize sizin bahsettiğiniz kitaplarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir kitap gelmedi. Okul müdürünün bunu hangi gerekçeyle ve kimin talimatıyla yaptığını bilmiyorum. Okul müdürü ile bu konuyu konuşup size tekrar bilgi vereceğim" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile görüşmesinin ardından BirGün ile yeniden iletişime geçen Ordu Fen Lisesi Müdürü Türkmen söylemlerini değiştirerek, "ÇEDES'i falan bu işe karıştırmayın. Bu işin ne Milli Eğitim Bakanlığı ile ne de İlçe Milli Eğitim ile bir alakası yok. Biz bu kitapları ilk kez de dağıtmıyoruz. Daha önce bu kitaplar Türkiye'nin her bölgesinde dağıtılan kitaplardı. Bunların savcılık onayından geçen kitaplar olduğunu bildiğim için sponsorlar tarafından gönderilen bu kitapları dağıttık. Kitapları dağıtırken izin almaya gerek yok" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ 'KİTAPLARI DAĞITTIK' DEDİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YALANLADI

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Ordu Fen Lisesi Müdürü Türkmen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından verdiği demeçte, "Okul müdürü ile görüştüm. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÇEDES'in bu kitaplarla hiçbir bağlantısı yok. Ben kitapların dağıtılıp dağıtılmadığını bile bilmiyorum. Biz Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir kitap dağıtmadık. Konunun bizle alakası yok" dedi.