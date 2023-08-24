Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanması tartışılırken, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk, değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.

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Fotoğraf: DepoPhotos