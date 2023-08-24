Devlet Opera ve Balesi için Tan Sağtürk’e teklif gitti
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Tamer Karadağlı’nın atanması tartışılırken, Devlet Opera ve Balesi için de Tan Sağtürk’e teklif gitti. Sağtürk, değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.
AKP iktidarının Devlet Opera ve Balesi'nin başına geçmesi için Tan Sağtürk’e teklif götürdüğü öğrenildi.
Cumhuriyet muhabiri Öznur Oğraş Çolak’ın telefonla ulaştığı Sağtürk teklifi doğrulayarak, “Değerlendirme sürecindeyim” dedi.
Sağtürk teklifi kabul ederse Meriç Sümen’den sonra Devlet Opera ve Balesi’nin başına gelen ikinci bale kökenli müdür olacak.
11 Ağustos’ta Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması tepki çekmişti.