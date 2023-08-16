Devlet Tiyatroları sanatçısı Yüksel Aymaz hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları sanatçısı ve ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz hayatını kaybetti.

Bir süredir hastalığı nedeniyle tedavi gören devlet tiyatroları sanatçısı ve ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz hayatını kaybetti.

Aymaz’ın vefat haberini Oyuncu Nazan Kesal sosyal medya hesabından duyurdu. Kesal “Yüksel Aymaz Acı kaybımız” ifadelerini kullandı.

YÜKSEL AYMAZ KİMDİR?

1981’de İstanbul Devlet Tiyatroları'nda göreve başlayan Aymaz, 2003-2017 arası Trabzon Devlet Tiyatroları’nda görev yaptı. 1988 de Mustafa Avkıran’ın yönettiği Aeskhylos’un PROMETHEUS’la ilk ışık tasarımını gerçekleştirdi. Işık tasarımında “Gölge Tasarımı” anlayışını öne çıkardı. Tiyatro&Tiyatro, Senay Sanat, Light World ve Milliyet Sanat, TRT, Expo Channel TV, NTV Radyo ve Energy Fm de gölge tasarımcılığına ilişkin düşüncelerini aktardı.

Işık tasarımında farklı bir adım olarak gördüğü ve uyguladığı gölge tasarımı ile yaptığı oyunlar dünyanın birçok ülkesine gitti. Devlet Tiyatrolarındaki çalışmaları yanı sıra Özel Tiyatrolar, Belediye Tiyatroları, Amatör Gruplar, Yardım Derneklerinin geceleri, Anma etkinlikleri ve ödül geceleri gibi organizasyonların ışık tasarımlarını yaptı.

2009 yılında 46.Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Yarışması ödül gecesinin ışık tasarımını gerçekleştirdi. Yine 2009 yılı yaz boyunca Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün dünyada bir ilk olan Vagon Tiyatro “EX-PRESS” adlı projesi ile yetmiş beş günlük Avrupa turnesine çıktı.