Devletin de halkın da borcu bu yıl katlanacak

Aycan KARADAĞ

CHP Milletvekilli Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun hazırladığı çalışma, geçen yıl hem devletin hem de yurttaşın borcunun arttığını gözler önüne serdi. 2023’te Hazine’nin borcu 6,5 trilyon lira olurken brüt dış borç stoku 482,6 milyar dolara ulaştı. Bu zaman diliminde yurttaşın bankalara olan borcu da 2,7 trilyon liraya çıktı.

Kredilerin frenlendiği 2023’te bireysel borçlanmada ağırlık kredi kartına kaydı. Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığıyla karşı mücadele için 2022’de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, geçen yılın sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı. Kredi kartı borçları 1 trilyon 114 milyar lira olarak kayıtlara geçerken tüketici kredileri borcu da 1 trilyon 557 milyar oldu. Bu tablodan üretici de nasibini aldı ve çiftçinin borcu 568 milyar liraya ulaştı.

İcra takibine uğrayanların sayısında da artış yaşandığı görüldü. Bankalara olan borçları nedeniyle 2,3 milyon kişi takibe düştü. Verileri değerlendiren CHP Manisa Milletvekilli Bakırlıoğlu’na göre, bu yıl borçlar daha da artacak.

CHP’li vekil, şunları söyledi: “Ek bütçelerle, yetki kanunları ile Cumhurbaşkanı’na ek borçlanma yetkisi verildi. Devlet borcun faizini bile ödemek için borç almak zorunda. Fakat bu işin böyle gitmeyeceğini herkes görüyor. Borcu borçla kapatarak kim düzlüğe çıkmış ki…”