Devletin eğitim harcamalarının payı düştü

Devletin eğitim harcamalarındaki payı yüzde 3,1’e düştü. Öğrenci başına eğitim harcaması % 60,9 yükseldi.

Ekonomi Servisi

AKP iktidarı döneminde devletin eğitim harcamaları alanındakı payı giderek düşüyor. 2021 yılında 38 milyar 990 milyon dolar olan toplam eğitim harcaması 2022 yılında 35 milyar 401 milyon dolara geriledi. Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı da yüzde 4,8'den yüzde 3,9'a düştü. Devletin eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da 2021 yılında yüzde 3,5 iken 2022 yılında yüzde 3,1’e düştü.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini yayınladı.Eğitim harcamaları, Türk lirası cinsinden bir önceki yıla göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon TL oldu. Ancak dolar bazında, 2021 yılında 38 milyar 990 milyon dolar düzeyinde olan toplam eğitim harcaması geçen yıl 35 milyar 401 milyon dolara geriledi. Verileri göre, eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 4,8 iken geçen yıl yüzde 3,9'a geriledi. Devletin eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da 2021 yılında yüzde 3,5 iken 2022 yılında yüzde 3,1’e düştü.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2021 yılında 15 bin 622 TL iken geçen yıl 25 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Bu harcama da dolar bazında 2021 yılına göre geriledi. 2021'de bin 755 dolar olan öğrenci başına eğitim harcaması geçen yıl bin 515 dolara geriledi.

TÜİK verilerine göre, eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 50 bin 236 TL ile yükseköğretim oldu.

Eğitim harcamaları, hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 35,1’ini yükseköğretim, yüzde 21,7’sini ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6’sı yükseköğretime, yüzde 31’i ortaöğretime yapıldı.

Türkiye’de 2022 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1’i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 oldu. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 60,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4 ile okul öncesi oldu. Bunu yüzde 67,7 ile yükseköğretim takip etti.

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EĞİTİM HARCAMALARI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’de eğitim harcamaları 2022’de 2021 yılına göre %69,3 artarak 587 milyar 438 milyon lira oldu.

Eğitim düzeylerine göre öğrenci başına yapılan harcama tutarı: