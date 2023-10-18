Devletin emretmesi halinde Gazze'ye gideceğini söyleyen Halil Konakcı: "Gazdan neredeyse bayılacaktım"

Filistin'e ilişkin yaptığı açıklamalarda devletin emretmesi durumunda Gazze'ye gideceğini söyleyen gerici imam Halil Konakcı, dün akşam İsrail Konsolosluğu önünde polisin sıktığı gaz nedeniyle "neredeyse bayılacağını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında en az 500 kişinin öldürülmesi üzerine İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde dün akşam protesto düzenlendi.

Protestoya katılan ve daha önce "Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan müslümanlar Gazze’ye gideriz" diyen gerici imam Halil Konakcı, polisin biber gazlı müdahalesinden etkilendiğini ve "neredeyse bayılacağını" söyledi.

Halil Konakcı, polis müdahalesinden 'provokatörleri' sorumlu tuttu.

Konakcı, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Melun İsrail’in yaptığı hastahane katliamına haykırmak, Millet ve Devlet kıyama kalkmak için tüm Türkiye sokaklara döküldük. Belki bu son da olmayacak devamı da gelecek. Lakin aramıza karışarak polise taş atan provokatörlere çok dikkat etmeliyiz. Polis bu provakatörlere gaz kullanmak zorunda kalınca orada ki samimi herkes gazdan etkilendi. Ben gazdan nerdeyse bayılacaktım. Bu provakatörlerin Haklı haykırışımıza gölge düşürmelerine izin vermeyelim."