Devrimci öğretmen Metin Lokumcu davası: Duruşma ertelendi

Devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesine ilişkin davanın 11'inc duruşması Trabzon 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Davanın duruşması, 1 Şubat 2024'e ertelendi.

Devrimci öğretmen Metin Lokumcu’nun Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin’in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılamanın 11. duruşması, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Davanın 11'inci duruşması 31 Mayıs 2011’deki olay tutanağı altında imzası bulunan polislerden Abdullah Doğan’ın dinlenmesiyle başladı.

Doğan, mahkeme başkanının "Tutanakta geçen isimleri tanıyor muydunuz? Olaylara vakıf mıydınız imzalarken?" sorusuna "Bizim önümüze getirdiler, biz imzaladık" şeklinde yanıt verdi. Doğan ayrıca Hopa'da görev yapmadığını, o gün görev için orada olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2011’de panzerde görevli olduğunu söyleyen polis Murat Özpeker ise olay günü panzerde görevli olduğunu, 7-13 cm bir camdan olayları çok göremediğini, emir gelince su sıktıklarını aktardı.

2011 yılından Hopa Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Çelik Kayımlar ise olayın gerçekleştiği gün sahada olduğunu belirterek "Olayın bazı yerlerini gördüm. Pankart asıldı. Polisler pankartı indirmek istediler. Oradan şahıslar tuğla atmaya başladı. Sonrasında olaylar başladı" dedi.

Duruşma 1 Şubat 2024'e ertelendi.

Davayı takip eden Hopalılar ise "Adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. 1 Şubat’ta bir kez daha Trabzon Adliyesi’nde olacağız" mesajını verdi.