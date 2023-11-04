Devrimci önderlerden Nasuh Mitap anılacak

Politika Servisi

Devrimci Yol’un önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 9’uncu yılında memleketi Kırklareli’nde dostları ve yol arkadaşları tarafından mezarı başında anılacak. 1970’li yıllardaki devrimci akımın en önemli hareketlerinden Devrimci Yol’un kurucularından olan Mitap, 1960’ların sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve kısa bir süre içerisinde Dev-Genç ile birlikte devrimci mücadele saflarına katıldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Hüseyin Cevahir ile yakın bir ilişki kurduktan sonra THKP/C içerisinde yer aldı. THKP/C kadrolarının Kızıldere’de katledilmesinin ardından 1974’te Devrimci Gençlik örgütlenmesi ve dergisi ile 1977 yılından itibaren Devrimci Yol hareketinin tohumlarının atılmasında görev aldı. Mitap, Devrimci Yol’un bir siyasal harekete dönüşebilme süreçlerinde önemli rol aldı. 12 Eylül Darbesi ile birlikte tutuklanan ve yoğun işkenceli sorguların ardından Devrimci Yol Ana Davası’nda idam istemiyle yargılanan Mitap, 11 yıl hapishanede kaldı. Mayıs 2013’te ağır bir mide ameliyatı geçirdi ve ardından da kanser tedavisine başladı. 4 Kasım 2014 akşamı ise yaşama gözlerini yumdu.