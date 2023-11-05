Devrimci önderlerden Nasuh Mitap anıldı

Devrimci Yol’un önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 9’uncu yılında memleketi Kırklareli’nde ailesi, dostları ve yol arkadaşları tarafından anıldı.

Devrimci Yol’un önderlerinden Nasuh Mitap, ölümünün 9’uncu yılında memleketi Kırklareli’nde ailesi, dostları ve yol arkadaşları tarafından anıldı.

Etkinlik Paşa Kafe'de düzenlenen "100. Yılında Cumhuriyet" başlıklı panel ile başladı.

Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Cumhuriyetin 100. yılında devrimci mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Panelin ardından Adalılar grubu, bir müzik dinletisi gerçekleşirildi.

Mitap'ın mezarı başında bir araya gelen yoldaşları, mücadelenin baskının daha da arttığı bu dönemde yükselerek devam etmesi gerektiğini vurguladı.