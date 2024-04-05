Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği' iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak: DHA
Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Muğla'da tutuklandı.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 09.30 sıralarında Çetibeli Uygulama Noktası'nda Taşçı'nın içinde olduğu otomobili durdurdu.
Kimlik kontrolünde hakkında 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' iddiasıyla kesinleşmiş 13 ay hapis cezası bulunan Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçı, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taşçı, tutuklandı.