Devrimci Temel Koç sonsuzluğa uğurlandı

Haber Merkezi

Ömrünü insanca bir yaşam mücadelesine adayan Devrimci Yolcu Temel Koç dün Bursa’da gerçekleştirilen cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.

Koç’un dostlarından Tarık Torun BirGün’e yaptığı değerlendirmede onu şu sözlerle anlattı: “Pala bıyıklarıyla, yüzünden hiç eksik olmayan kirli sakalıyla, epey bir salaş halleriyle, o iğrenç tek tip elbiseler bile onun üzerinde proleter Mao gömleği şıklığında dururdu. Erzurum Karskapı A blokta 8. koğuşta yatardı. Bu yüzden hücreye gidip gelirken bütün koğuşların önünden sırasıyla gelip geçerdi. Dün gibi aklımda; ‘Temel Koç u hücreye götürüyorlar’ dediklerinde camdan gidişine bakardım. Az sonra yiyeceği iğneler ve acımasız kaba dayağa karşın ortalığı telaşa vermeden sakin, biraz da kaygısız tavrını takınıp başı dik uzun adımlarla geçerdi havalandırma bahçesini.

En az 10 gün sürmüş insanın fiziğini de, kimyasını da bozan hücre cezasından dönerken sakalı iyice uzamış, biraz daha zayıflamış haliyle koğuşların önünden geçerken, bu kez de ‘hiç bir sıkıntı olmadı ki’ görüntüsünü yüzünden eksik etmemeye çalışırdı. Nerede olursa olsun konuşma ağzıyla ‘Artvincadan’ ödün vermeyen öz be öz Artvinliydi o. Tam 11 yıl süren, faşizme inat bir gün olsun pes etmeden zindanlarda geçen koca bir hayat.”

12 Eylül Darbesi öncesinde Artvin’de Devrimci Yol saflarında mücadele eden Temel Koç Artvin Devrimci Yol davasında yargılanmıştı. Koç’un Artvin Devrimci Yol davasından arkadaşları ölümünün ardından şu açıklamayı yapmıştı: “Devrimci mücadelenin en zor günlerinde kararlılığı, azmi ve direniş ruhu taşıyan karakteri ile faşizme karşı kavganın ön saflarında yer aldı. Hapishanelerde gösterdiği örnek direniş tavrı, teslim olmayı reddeden kararlılığı ile herkese örnek oldu.”

Temel Koç 12 Eylül Darbesi’nin ardından 11 yıl cezaevinde yatmış, çıktıktan sonra ise Bursa’ya yerleşmişti. Koç, son olarak Bursa Halkevi Yöneticiliği yapmıştı. H