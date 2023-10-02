Devrimci Yolcu Hakan Çeşmeli hayatını kaybetti

Devrimci Yolcu Hakan Çeşmeli, 58 yaşında hayatını kaybetti. Çeşmeli'nin ölümüne ilişkin Milas 78’liler Platformu'nun yaptığı açıklamada, “Hakan iyi bir mücadele insanıydı. Milas’ta devrimci bir iz bırakarak bizlere veda etti. Kendisini hep arayacak ve özleyeceğiz” denildi.

Devrimci Yolcu ve SOL Parti üyesi Hakan Çeşmeli, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Milas 78 kuşağının önemli isimlerinden olan Çeşmeli, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Önceki akşam Güllük’teki evinde fenalaşması üzerine Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çeşmeli, tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı.

"MİLAS’TA DEVRİMCİ BİR İZ BIRAKARAK BİZLERE VEDA ETTİ"

Çeşmeli'nin ölümüne ilişkin Milas 78’liler Platformu'ndan yaptığı açıklamada da "Hakan’ın bu zamansız ölümü, bizleri çok üzdü. Milas 78’liler’in fedakâr ve mücadeleci ismiydi. 12 Eylül 1980’de, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 189 kişilik Ege Devrimci Yol davasında yargılandı. Hakan daha sonra demokrasi mücadelesi içinde hep yerini aldı. SOL Parti üyesiydi. Çizgisini hep sürdürdü. Hakan’ın zamansız vefatı, Milas 78’liler için büyük bir kayıp oldu. Milas 78 kuşağının bir neferi olarak, Milas’ta devrimci bir iz bırakarak bizlere veda etti. Kendisini hep arayacak ve özleyeceğiz. Onu, unutmayacağız. Işıklar içinde uyusun" ifadelerine yer verildi.

Çeşmeli, bugün Milas Ağa Camii’nde ikindi namazı sonrası defnedilecek.