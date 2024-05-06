Devrimciler toprağa birer tohum oldular

Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez, ölümünün 39’uncu yılında da unutulmadı. Terzi Fikri ve mücadele arkadaşı Ayşe Makar mezarları başında anıldı.

Haber Merkezi

Ordu Fatsa’nın devrimci belediye başkanı Fikri Sönmez, ölümünün 39. yılında Kabakdağı Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.

SOL Parti’nin gerçekleştirdiği anmada 1 dakikalık saygı duruşunun ardından yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız bu topraklara düştüler, tohum oldular, ekildiler. Bu tohumların filizlenmesini hiçbir güç engelleyemez. Filizlenen devrimciler yine bu topraklarda. Bundan sonra da filizlenmeye devam edecektir. Çünkü biz halkız, halk ölümlerle yok edilemez, halk ölümlerden doğar" ifadeleri kullanıldı.

Sönmez'in belediye başkanlığı döneminde Fatsa'da mücadelenin önde gelen isimlerinden olan Ayşe Makar da mezarı başında anıldı. Burada yapılan açıklamada ise, "Ayşe Makar örnek olacak bir hayatın parçasıydı. Kadınlar da bu mücadelenin önemli bir parçasıydı ve bundan sonra da mücadele içinde olmaya devam edecek. Anılarına saygıyla" denildi.

4 Mayıs 1985 tarihinde, cezaevinde yaşamını yitiren Sönmez, halk komiteleriyle birlikte yönettiği ilçeyi sadece 9 ayda bambaşka bir yer haline getirdi. Fatsa'da sosyalist bir yönetim kurduğu gerekçesiyle, 12 Eylül Askerî Darbesi’ne giden süreçte Kenan Evren’in yönettiği ‘Nokta Operasyonu’ ile 11 Temmuz 1980’de gözaltına alındı. ‘Terzi Fikri’ darbe koşulları altında işkence görerek tutulduğu Amasya’daki cezaevinde, 47 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Sönmez’in mahkemedeki savunmasında kullandığı, “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla birlikte yaptım” sözleri tarihe geçti. ‘Terzi Fikri’, DEV-GENÇ ile 6. Filo’ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972’de THKP-C davasında yargılandı. Mahir Çayan ve yoldaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçışı sonrası Karadeniz’e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 1974’te afla serbest kaldı. 1978-79’da “Fındıkta sömürüye son” mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu. 1980 Mayıs-Temmuz ayları arasında 50’nin üzerinde kişinin katledildiği Çorum Katliamı sırasında Sönmez, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel tarafından “Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın” ifadeleriyle hedef gösterildi.