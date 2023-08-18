DGS taban puanları 2023: İşte DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ÖSYM’nin düzenlediği 2 yıllık ön lisans mezunu adayların eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yaparak tamamlayabilmek katıldıkları 2023 DGS'de tercih dönemine giren adaylar DGS taban puanları 2023 aramasını yapıyor. ÖSYM'nin adayların tercihlerini yapabilmeleri adına DGS taban puanları 2023 yani DGS tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor. İşte 2022 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl düzenlediği 2 yıllık ön lisans mezunu adayların eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerini lisansa tamamlayabilmek için katıldıkları 2023 DGS 16 Temmuz'da yaptı. DGS sonuçlarının 11 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adaylar tercih dönemi için kollarını sıvadılar. ÖSYM'nin adayların tercihlerini yapabilmeleri adına DGS taban puanları 2023 yani DGS tercih kılavuzunu yayınlaması bekleniyor. İşte 2022 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2023 DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından faaliyete geçecektir. Ancak, 2023 DGS tercih takvimi hakkında ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmamıştır.

Önceki yılın örnek verilerine bakıldığında, 2022'de DGS tercihleri 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercih işlemleri, YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra başlamaktadır.

2022 verileri göz önünde bulundurularak, 2023 yılında DGS tercih sürecinin Ağustos ayının sonlarına doğru başlaması beklenmektedir.

DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Adaylar tercihlerini yaparken, önceki yılın DGS taban puanlarını göz önünde bulundurabilirler. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölüm bazında 2022 DGS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

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